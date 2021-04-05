Подмосковье экспортировало в Китай сельхозпродукции на 128 млн долларов

Подмосковье в прошлом году экспортировало в Китай сельскохозяйственной продукции на 128,2 миллиона долларов. Общий товарооборот с Поднебесной вырос в три раза. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Московской области.

Подмосковье продолжает наращивать товарооборот сельскохозяйственной продукции с Китаем. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона. Сергей Воскресенский.

«Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса региона по итогам 2020 года составил 128,2 миллиона долларов, увеличившись на 84,9 миллиона долларов по сравнению с 2019 годом. То есть экспорт в Китай увеличился в три раза», — сказал Сергей Воскресенский.

Воскресенский отметил, что Поднебесная является одним из ключевых торговых партнеров. Китай занимает третье место по объему экспорта подмосковной сельскохозяйственной продукции и девятое место по объему импорта.

Министр уточнил, что больше всего Подмосковье поставляет в Китай мясной продукции. Объем экспорта составил 105 миллионов долларов.

«Далее следует продукция масложировой отрасли, продано на 10,9 миллиона долларов. И сахаристые кондитерские изделия мы продали на 2,54 миллиона долларов», — добавил Сергей Воскресенский.

По словам министра, основную долю импорта Китая в Московскую область составляют плодоовощные консервы, рыба и морепродукты, алкогольные и безалкогольные продукты.