Подмосковье 18 сентября 2023, 17:44 Подмосковье экспортировало в Китай почти 88 тысяч тонн сельхозпродуктов за год Фото: unsplash.com

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В прошлом году агропромышленные предприятия Московской области экспортировали в Китай почти 88 тысяч тонн товаров. Об этом зампред правительства региона Георгий Филимонов рассказал на международной конференции по образовательному, научно-техническому и торгово-экономическому обмену между провинцией Шаньдун и Подмосковьем.

«К аналогичному периоду прошлого года прирост составил 19% или в стоимостном выражении 300 миллионов долларов», — уточнил Филимонов.

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На конференции представили регионов обсудили организацию прямой поставки грузов по железной дороге из Подмосковья в Китай.

Железнодорожная сеть Шаньдун объединяет по четыре магистрали в направлении север-юг и запад-восток. В провинции работают четыре международных аэропорта и семь морских портов, один из которых — крупнейший в Китае. Также в провинции развитая автодорожная сеть.

На мероприятии договорились о сотрудничестве Торгово-промышленные палаты провинции и Подмосковья. Контакты подписали такие объединения, как АНО «Евразийская Агрологистика», АО «Циндао ЛАФ Технолоджи Компани», ООО «Торгмолл» и Международная ассоциация логистического бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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