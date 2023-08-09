Подмосковье 09 августа 2023, 14:25 Подмосковье экспортировало в Белоруссию 106 тысяч тонн продукции с начала года Фото: unsplash.com

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С начала 2023 года Московская область поставила в Белоруссию 106 тысяч тонн продукции. Ее стоимость оценили в 211,24 миллиона долларов, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Объемы увеличены на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил Филимонов.

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На долю Белоруссии выпало 25,9% экспорта продукции АПК Московской области. В частности, в страну отправили 178,7 тысячи тонн мяса на сумму 38,7 миллиона долларов, а также 11,7 тысячи тонн сахаристых кондитерских изделий стоимостью 30,5 миллиона долларов.

Также республика получила от Подмосковья семь тысяч тонн плодовоовощных консервов, их оценили в 31 миллион долларов.

Всего товарооборот Московской области и Белоруссии составил 562,6 миллиона долларов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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