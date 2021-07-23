Подмосковье экспортировало сельхозпродукцию на $566 млн с начала года

АПК Московской области экспортировало продукцию на 566 миллионов долларов за 5 месяцев 2021 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Объем экспорта подмосковной продукции превысил отметку в полмиллиарда долларов. С начала текущего года в денежном выражении он составил порядка 566,2 млн долларов. Это на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда мы продали сельхозпродукции на 454,7 млиллиона долларов», — рассказал Воскресенский.

По словам министра, наиболее значимый прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по мясной, хлебобулочной продукции и напиткам. Было продано мясной продукции на более чем 100 млн долларов, сахаристых кондитерских изделий — тоже на более чем $100 млн, напитков — на 65 миллионов долларов, уточнил Воскресенский.

Подмосковную продукцию в этом году начали поставлять в Бангладеш, Чили, Шри-Ланку, Мальту, Либерию, на Мальдивы и в Палестину.

Ранее Сергей Воскресенский сообщал, что Московская область вышла в лидеры в России по экспорту мяса и субпродуктов.