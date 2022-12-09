Подмосковье 09 декабря 2022, 18:46 Подмосковье экспортировало рыбу почти на 24 млн долларов в 2022 году

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Московская область экспортировала 10,8 тысячи тонн рыбы на сумму 23,6 миллиона долларов с начала года по сентябрь в 2022 году. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Сумма экспорта в деньгах увеличилась на 115% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнил зампред.

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Подмосковье занимает второе место в Центральном федеральном округе и шестое место в России по объемам экспорта продукции АПК, напомнили в Минсельхозпроде.

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Ранее стало известно, что свыше 150 компаний Подмосковья заключили контракты на экспорт с начала года.

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