Подмосковье экспортировало продукцию на 840 млн долларов с начала года

С начала этого года экспорт продукции из Московской области превысил 840 миллионов долларов. Сумма уже больше, чем в 2019-м. Активнее всего подмосковные товары скупают в странах СНГ.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он рассказал, что в перечень основных групп поставляемых другим странам продуктов вошли напитки, кондитерские изделия, мясо и корм для животных.

Напитки — алкогольные, безалкогольные, спирт, фруктовые соки — экспортировали на сумму уже свыше 125 миллионов долларов, сладости — более чем на 120, мясо — на 100, а корм — на 60.

Мы существенно прибавляем объем экспорта 2019 года и планируем подойти к показателю в один миллиард долларов Андрей Разин.

Кроме того, уточнил он, показатели экспорта по мясу выросли на 200%, по кормам — на 40%, а по масложировой продукции — на 30%.

Вместе с тем Подмосковье стало поставлять больше овощей, кофе, орехов и сухофруктов.