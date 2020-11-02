02 ноября 2020, 11:18
Подмосковье экспортировало продукцию на 840 млн долларов с начала года
С начала этого года экспорт продукции из Московской области превысил 840 миллионов долларов. Сумма уже больше, чем в 2019-м. Активнее всего подмосковные товары скупают в странах СНГ.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он рассказал, что в перечень основных групп поставляемых другим странам продуктов вошли напитки, кондитерские изделия, мясо и корм для животных.
Напитки — алкогольные, безалкогольные, спирт, фруктовые соки — экспортировали на сумму уже свыше 125 миллионов долларов, сладости — более чем на 120, мясо — на 100, а корм — на 60.
Мы существенно прибавляем объем экспорта 2019 года и планируем подойти к показателю в один миллиард долларовАндрей Разин.
Кроме того, уточнил он, показатели экспорта по мясу выросли на 200%, по кормам — на 40%, а по масложировой продукции — на 30%.
Вместе с тем Подмосковье стало поставлять больше овощей, кофе, орехов и сухофруктов.