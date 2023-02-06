Подмосковье 06 февраля 2023, 18:12 Подмосковье экспортировало продукцию АПК почти на 2 миллиарда долларов за год

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За 2022 году Подмосковье поставило иностранным заказчикам продукцию агропромышленного комплекса почти на два миллиарда долларов. Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

«По данным ФСТ России экспорт продукции агропромышленного комплекса за 2022 год, по состоянию на 22 января 2023 года, составил 1,95 миллиарда долларов. Аграрная продукция поставляется более чем в 100 стран», — отметил Георгий Филимонов.

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Ключевыми направлениями поставок за указанный период стали Казахстан, Белоруссия, Китай и Саудовская Аравия. Так, например, в Казахстан Подмосковье направило продукцию на 480 миллионов долларов.

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Министр также подчеркнул, что в текущем году в Московской области намерены выполнить планы по проекту «Экспорт продукции АПК» в полном объеме.

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