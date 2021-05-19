Подмосковье экспортировало на 43% больше мороженого с начала года

С начала года производители мороженого из Московской области экспортировали на 43% больше продукции, чем за такой же период прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

По данным федеральной таможенной службы России, с начала года Подмосковье продало за границу мороженого на 958,4 тысячи долларов.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского, Подмосковье продолжает активно увеличивать объемы экспорта молочной продукции, в том числе мороженого.

«С начала текущего года мороженого из Московской области было экспортировано на сумму 958,4 тысячи долларов. Это на 43,4% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано на 668,43 тысячи долларов», — уточнил министр.

Больше всего мороженого Подмосковье отправляет в Америку, Азербайджан, Армению, Германию, Грузию, Украину, Абхазию, Казахстан, Белоруссию, Китай и Южную Осетию.

Среди крупнейших производителей продукции в регионе оказались «Чистая Линия», «Фронери Рус», «Лагуна Койл», «Дмитровский молочный завод», «Русский Холод», «Иль Мио Мороженко» и другие.