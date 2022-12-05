Подмосковье 05 декабря 2022, 10:16 Подмосковье экспортировало кондитерские изделия более чем на 150 миллионов долларов с начала года

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Печенье, конфеты, мармелад, вафли и халва, произведенные в Подмосковье, активно экспортируются в другие страны. За девять месяцев 2022 года объем продаж кондитерских изделий за рубеж составил 151,2 миллиона долларов.

«За рубеж продали 48,7 тысячи тонн. Основные поставки продукции пришлись на страны СНГ: Казахстан, Белоруссию и Узбекистан», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Речь идет о сахаристых кондитерских изделиях, в которых содержание сахара — не менее 20%. Это конфеты, карамель, ирис, драже, халва, мармелад, пастила, жвачка и другие изделия. Крупнейшими подмосковными производителями сладостей являются компания «МАРС», кондитерские фабрики «Победа» и «Волшебница».

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Ранее Подмосковье стало лидером России по производству хлеба. В области производят 25% всей хлебобулочной продукции ЦФО, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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