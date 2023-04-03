03 апреля 2023, 15:07
Подмосковье экспортировало 24 тысячи тонн продуктов во Вьетнам за год
Экспорт из Подмосковья во Вьетнам значительно вырос в 2022 году. Общая стоимость отправленной продукции оказалась на 160% выше, чем годом ранее.
За 12 месяцев из Подмосковья во Вьетнам ушло 24 тысячи тонн продуктов на сумму 48,4 миллиона долларов США.
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«Таким образом, стоимость экспортируемой продукции увеличилась на 160% по сравнению с 2021 годом», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
На долю Вьетнама выпало 2,4% от всего объема экспорта продукции АПК Подмосковья. В основном, отправляли мясную продукцию, а также детское питание. В небольшом объеме продавали чай, кондитерские изделия и напитки.
Экономика в Подмосковье работает хорошо, сейчас в бюджете зафиксирован «плюс». Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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