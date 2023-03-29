Подмосковье 29 марта 2023, 17:35 Подмосковье экспортировало 20 тысяч тонн продуктов в Саудовскую Аравию за год

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В прошлом году Подмосковье экспортировало в Саудовскую Аравию 20 тысяч тонн продуктов. Объем поставок превысил 93 миллиона долларов.

Заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов рассказал, что экспорт сельхозпродукции вырос по сравнению с 2021 годом на 51%.

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«Доля поставок в Саудовскую Аравию за прошлый год составила 5% от общего экспорта продукции АПК Московской области», - добавил он.

Всего за год в Саудовскую Аравию отправили свыше 16 тысяч тонн мясной продукции на сумму 86 миллионов долларов, три тысячи тонн кондитерских изделий на более чем семь миллионов долларов и мучную продукцию. Объем товарооборота увеличился на 80% и составил 113,4 миллиона долларов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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