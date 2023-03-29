29 марта 2023, 17:35
Подмосковье экспортировало 20 тысяч тонн продуктов в Саудовскую Аравию за год
В прошлом году Подмосковье экспортировало в Саудовскую Аравию 20 тысяч тонн продуктов. Объем поставок превысил 93 миллиона долларов.
Заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов рассказал, что экспорт сельхозпродукции вырос по сравнению с 2021 годом на 51%.
Реклама
«Доля поставок в Саудовскую Аравию за прошлый год составила 5% от общего экспорта продукции АПК Московской области», - добавил он.
Всего за год в Саудовскую Аравию отправили свыше 16 тысяч тонн мясной продукции на сумму 86 миллионов долларов, три тысячи тонн кондитерских изделий на более чем семь миллионов долларов и мучную продукцию. Объем товарооборота увеличился на 80% и составил 113,4 миллиона долларов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Экспорт
Реклама
Реклама