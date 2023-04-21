Подмосковье 21 апреля 2023, 21:07 Подмосковье выполнило план-график Росреестра в 2023 году https://t.me/MinterMO/215

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В 2023 году Московская область достигла всех показателей, установленных в план-графике Росреестра. Об этом сообщили в министерстве территориальной политики региона.

«Успех региона был отмечен на совещании под руководством Центрального аппарата Росреестра по вопросу исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по установлению административных границ, границ населенных пунктов, территориальных зон, организации мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ и выявлению правообладателей земельных участков», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.

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