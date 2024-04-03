Подмосковье 03 апреля 2024, 10:50 Подмосковье достигло 99% цифровой зрелости Unsplash

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Уровень цифровой зрелости в Подмосковье достиг 99%. Эти показатели отражают, как современные технологии применяются в различных отраслях: госуправлении, здравоохранении, образовании, городском хозяйстве и общественном транспорте.

«Московская область является регионом, где уровень цифровизации находится на самом высоком уровне. Например, жителям доступно более 350 онлайн-услуг, для получения которых достаточно сделать пару кликов с компьютера или смартфона», — прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Помимо этого, в работе госорганов используется система межведомственного электронного взаимодействия, что позволяет не только повысить качество жизни, но и быстрее оформлять нужные документы.

Напомним, что оценка цифровой зрелости формируется каждый квартал.

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