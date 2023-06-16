Подмосковье 16 июня 2023, 14:28 «Подмосковье доказало лидерство». Бизнес-омбудсмен Головнев — о рейтинге инвестиционного климата России Бизнес-омбудсмен назвал Подмосковье одним из самых благоприятных регионов для бизнеса Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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На полях ПМЭФ-2023 объявили рейтинг состояния инвестиционного климата в России. Московская область попала в топ-3 лидеров и победила в категории «регуляторная среда». Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев сообщил, что регион является одним из самых благоприятных для ведения бизнеса.

«Подмосковье снова доказало свои лидерские позиции по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Этому способствует позиция губернатора и команды правительства региона, основанная на вовлеченности в проблемы предпринимателей, оказываемой им помощи и поддержке», — сообщил Головнев.

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Рейтинг составляется с 2014 года. Презентуя итоги этого года, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала, что количество проверок бизнеса за год сократилось в три раза и составляет сейчас порядка 0,6 проверки на одну компанию. По ее мнению, это следствие действия моратория.

«Рейтинг позволяет анализировать лучшие практики. Его сила в том, чтобы мы друг у друга учились», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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