Московскую область ждет развитие социальных лифтов, поддержка проектов и инициатив для самореализации молодежи. Это стало возможным благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве между генеральным директором «Россия — страна возможностей» Алексеем Комиссаровым и губернатором Андреем Воробьевым.

Соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия с организацией, но и предлагать новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи. В уже существующие конкурсы президентской платформы «Россия — страна возможностей» добавят номинации. Также создадут совершенно новые специализированные проекты, будут проводить совместные акции и мероприятия.

«Задача, которая поставлена перед нашей платформой, — это содействие социальным лифтам, в первую очередь для молодежи. В наших проектах уже очень много жителей Подмосковья — около 240 тысяч человек. Почти тысяча из них стали победителями самых разных наших проектов. Мы хотим, чтобы еще больше ребят получили новые возможности, у нас очень хорошие взаимоотношения с руководством Московской области», - рассказал Комиссаров.

Он добавил, что управленцы ежегодно пробуют себя в конкурсе «Лидеры России», за три года его участниками стали 38 тысяч жителей региона, а 23 вошли в число победителей.

Комиссаров отметил, что среди школьников самыми популярными конкурсами в Подмосковье стали «Мой первый бизнес», «Большая перемена» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior». Студенты области активно участвуют в олимпиаде «Я — профессионал» и в проекте «Профстажировки 2.0». Особенно успешные результаты молодежь демонстрирует в «Грантовом конкурсе молодежных инициатив», где за последние три года 419 проектов стали победителями.

«На территории региона у нас есть мастерская управления «Сенеж». Андрей Воробьев поддерживает эту деятельность. Сейчас у нас идет строительство нового кампуса на территории Солнечногорска. Скоро это будет, наверно, самое яркое и интересное образовательное учреждение для молодежи», — добавил проректор РАНХиГС.

Соглашение поспособствует развитию социальных лифтов, также будет оказана поддержка проектов и инициатив, которые помогут самореализации молодых людей в разных сферах деятельности. Сюда входит и развитие механизмов по выявлению и поддержке талантов.

Кроме того, соглашение направлено на активное развитие сотрудничества Московской области и АНО «Россия — страна возможностей» в сфере коммуникаций — начиная от информирования жителей об участии в проектах и конкурсах, заканчивая проведением пресс-мероприятий, круглых столов, спецпроектов в СМИ.

В ближайшее время планируется подписание дорожной карты, в которой будет заявлен единый план мероприятий и отражены конкретные шаги по продвижению проектов платформы «Россия — страна возможностей» в Подмосковье.