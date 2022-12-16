Подмосковье 16 декабря 2022, 21:23 Подмосковье добилось выдворения из России 15 иностранцев за экологические преступления Замминистра экологии Подмосковья Воронцов заявил о двукратном сокращении незаконных свалок

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Количество незаконных свалок в Московской области за последние годы сократилось в два раза. Этому помогли принятые меры по борьбе с нарушителями экологического законодательства. Об этом «360» рассказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Он пояснил, что ведомство отслеживает организаторов незаконных свалок вместе с Главным управлением по содержанию территорий, а привлекает нарушителей к ответственности с Главным управлением региональной безопасности.

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«Мы — первый регион в России, кто принял норму выдворения из страны иностранных граждан за нарушение экологического законодательства. Уже более 15 иностранцев, которые попались на грубых нарушениях в сфере обращения с отходами, покинули нашу страну», — заявил Воронцов.

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Замминистра пояснил, что речь идет не только об организации незаконных свалок, но и выбросе опасных отходов в почву или реки, входящих в водоохранную зону.

«За выброшенную банку краски сильно не накажут — это административное дело. А вот если КамАЗ вывалили в реку, то здесь уже нужно принимать серьезные меры», — подчеркнул Воронцов.

Обычно инспекторы проводят проверки незаконных свалок по жалобам жителей. В Раменском городском округе комиссия из представителей ГУСТ, Минэкологии и Росприроднадзора приехала с проверкой в село Зеленая Слобода после сообщений об организации незаконной свалки. Выяснилось, что владелец участка смешал с грунтом строительный мусор.