Наряду с основными мерами противодействия СОVID-19 Подмосковье взяло курс на закупку тест-полосок, чтобы проводить экспресс-диагностику коронавируса. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал на совещании с главами округов.

Совещание губернатора Подмосковья с главами городских округов. Источник фото: телеканал «360»

«Последние несколько дней мы видим увеличивающееся количество тестирования — сейчас у нас под семь тысяч тестирований в сутки, а я уже говорил о том, что начинали мы с 500. Я поставил задачу, чтобы увеличивать тестирование, плюс мы делаем различные закупки по тест-полоскам», — подчеркнул губернатор.

По его словам, в первую очередь такие тесты необходимы для скорой помощи. Экспресс-проверка станет и весомым подспорьем в наблюдении за здоровьем людей, работающих в условиях пандемии.

И мы прекрасно понимаем, что эта тест-полоска не дает ответы на все вопросы и стопроцентную гарантию. Не нужно тешить себя иллюзиями. Но все-таки она показывает случаи активной фазы заболевания и что существует опасность Андрей Воробьев.

Еще месяц назад в Подмосковье проводили лишь 3800 тестов на коронавирус за сутки, а сейчас — около семи тысяч. Губернатор подчеркнул значимость наращивания этих мощностей. Важно, что больше половины тестов делают именно в государственных клиниках региона.

Крупнейшую в регионе лабораторию для тестов на коронавирус открыли в Королевской городской больнице. За сутки медики смогут выполнять до двух тысяч исследований. Следом за ней — коломенская и серпуховская. Там по 800. Еще 300 тестов смогут проводить в подольской и красногорской лабораториях.