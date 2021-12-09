Подмосковье будет развивать инвестиционное сотрудничество со Швейцарией

Представители Мининвестиций Московской области посетили с рабочим визитом посольство Швейцарии в России. Главной повесткой встречи стало развитие инвестиционного сотрудничества.

Во встрече приняли участие министр инвестиций Московской области, заместитель посла Швейцарии в России и глава Швейцарского центра содействия бизнесу в РФ.

«Швейцария является одним из крупнейших инвестиционных партнеров Подмосковья и занимает 6 место по объему инвестиций в регион, на сегодняшний день — это более 46 миллиардов рублей за 20 лет. Предприятия со швейцарским капиталом создали в области свыше 2,4 тысячи рабочих мест», — сказала министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Министр добавила, что швейцарский бизнес продолжает активно развивать свои проекты в Подмосковье, несмотря на пандемию. К примеру, компания «АФГ Рус» расширяет мощности производства бытовых стальных радиаторов «Керми» в Ступине. На предприятии запланирован запуск второй производственной линии в начале 2022 года. Общие инвестиции с учетом расширения превысят 2,4 миллиарда рублей.

Во время встречи представители подмосковного Мининвеста предложили провести в посольстве презентацию инвестпотенциала Подмосковья, а также организовать в следующем году деловой визит представителей швейцарских компаний в одну из наиболее инвестиционно привлекательных площадок региона — в ОЭЗ «Дубна».