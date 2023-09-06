Подмосковье 06 сентября 2023, 16:49 Подмосковье более чем на 95% выполнило годовой план восстановления лесов Комитет лесного хозяйства Московской области

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Подмосковье выполнило годовой план по восстановлению лесов более чем на 95%. Новые деревья высадили на площадь более 400 гектаров.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, оставшиеся территории планируют засадить осенью.

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«При годовом плане 420 гектара, в подмосковных лесничествах культурами с открытой корневой системой уже посажено 401,15 гектара, что составляет 95,5%», — сказал он.

Филимонов добавил, что для восстановления лесов используют посадочный материал, выращенный в питомниках. Среди них Дмитровский, Куровской, Орешковский, Сергиево-Посадский и Ульянинский.

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