01 сентября 2023, 12:38
Подмосковье более чем на 250% нарастило экспорт свинины в Гонконг, Вьетнам и Монголию
В Подмосковье увеличили экспорт свинины в Гонконг почти на 300% в этом году. Поставки также значительно выросли во Вьетнам и Монголию.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, регион занял первое место в России по объему экспорта свинины. Он вырос на 300% в Гонконг, на 280% — во Вьетнам и на 261% — в Монголию.
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«Московская область заняла первое место в России по объемам экспорта этой категории товаров. Это говорит о том, что производители увеличивают мощности и имеют возможность не только реализовывать свою продукцию в нашем регионе, но и поставлять ее за границу», — рассказал он.
Филимонов добавил, что с начала года в Подмосковье произвели 63 тысячи тонн свинины на сумму 150 миллионов долларов. Больше всего поставок осуществляют во Вьетнам, Белоруссию и Сербию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.
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Экспорт
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