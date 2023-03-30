Подмосковье 30 марта 2023, 17:58 Подмосковье безвозмездно выделило еще 10 участков земли для фермеров Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Фермеры Московской области получат еще десять участков земли в безвозмездное пользование по программе «Подмосковные 10 га». Дополнительные земли выделили в Волоколамском, Дмитровском, Талдомском, Павлово-Посадском, Можайском и Каширском городских округах.

«Сейчас общая площадь участков, которые можно получить в рамках программы, составляет 2,7 тысячи гектаров, а перечень участков увеличился до 103», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На данный момент уже заключено 27 договоров безвозмездного пользования общей площадью 897 гектаров, а еще семь заявок находятся на рассмотрении. Фермерам предоставляют землю в пользование сроком до шести лет. На ней можно разводить мелкий рогатый скот, а также выращивать овощи или заниматься пчеловодством.

Реализация проекта началась в мае 2022 года в трех пилотных округах: Серебряные Пруды, Шатура и Лотошино. Сейчас количество муниципалитетов увеличилось до 26.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

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