Подмосковье бесплатно покажет фильмы Disney и новые документалки

С 5 по 9 февраля в подмосковном Павловском Посаде пройдет международный кинофестиваль «17 мгновений». Участники мероприятия смогут бесплатно посмотреть как любимую классику, так и новые фильмы.

Фестиваль посвящен народному артисту СССР Вячеславу Тихонову. Дело в том, что легендарный актер родился и вырос в Павловском Посаде. Теперь в его родном городе ежегодно проводят международный фестиваль.

Мероприятие станет одним из самых ярких событий «Зимы в Подмосковье». Приглашаются на него все любители кино.

Источник фото: пресс-служба Комитета по туризму Московской области

«Программа фестиваля формирует доброе, позитивное и активное мировоззрение и знакомит зрителя с лучшими образцами киноискусства России и зарубежных стран. Мы хотим, чтобы кинофестиваль «17 мгновений» стал площадкой общения кинематографистов разных стран», — отметила президент фестиваля Анна Тихонова.

Специальным гостем фестиваля станет югославско-сербский актер Гойко Митич. Особую известность он получил благодаря картине «Чингачгук — большой змей». И популярность актер обрел как в Советском Союзе, так и в Восточной Европе.

В программу фестиваля войдет премьера документальных фильмов «Песни Победы», «Князь Лобанов-Ростовский. Дорога домой», «Миротворец Александр Третий». Любителей классики порадуют ретроспективные показы картин с участием Вячеслава Тихонова.

Проведут на фестивале два конкурса: один для сериалов, второй для полнометражных фильмов. Выбирать лучших будет жюри, куда войдет народный артист России Лев Прыгунов. Кстати, зрители тоже повлияют на результаты конкурса.

Источник фото: Disney Россия

Познакомят гостей фестиваля и с китайским кинематографом. Им представят картину режиссера Ма Цзы Ханя «Глаз неба». Фильм расскажет о феврале 1950-х, когда престижные районы КНР начали бомбардировать остатки гоминьдановской армии.

Вне конкурса гостям «17 мгновений» покажут фильмы студии Disney: «Счастье — это…», «Счастье — это… Часть 2» и «Последний богатырь».