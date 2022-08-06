Грозы с ливнем, градом и сильным ветром придут в Подмосковье 7 августа

Гроза с сильным ливнем и градом ожидается в Московской области в воскресенье, 7 августа. Об этом предупредили специалисты ФГБУ «Центральное УГМС».

Про прогнозу синоптиков, проливной дождь, град и гроза возможны в Подмосковье на протяжении всего дня. При грозе обещают усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы будут достигать 25 метров в секунду.

Жителей призвали к осторожности. Во время таких погодных условий желательно не выходить на улицу и воздержаться от поездок на личном транспорте. От дождя ни в коем случае нельзя прятаться под дерево — в него может попасть молния. Также стоит обходить шаткие конструкции, рекламные щиты.

Если непогода все-таки застала за рулем, нужно быть максимально внимательным, не идти на обгон и не выполнять резких маневров, напомнили в МЧС.

О резкой смене погоды в конце этой недели ранее предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, суббота, 6 августа, станет последним жарким днем, а в воскресенье в регионе начнутся кратковременные, но интенсивные грозы с градом.