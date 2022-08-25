Подлодку «Ленинский комсомол» перевезут в Музей военно-морской славы Кронштадта в конце августа

Первый этап проекта транспортировки подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» в Музей военно-морской славы начнется 27 августа. Легендарное судно станет экспонатом туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», который создают по поручению президента.

На первом этапе транспортировки атомная подводная лодка отчалит от Зимней пристани Кронштадта, где провела месяц после восстановительных работ. Ее буксировка позволит жителям и гостям города в деталях рассмотреть движение стометрового корабля. Он пройдет мимо Музейно-исторического парка «Остров фортов» и форта Петр Первый и прибудет на Выборгский судостроительный завод. Там ее прикрепят к погружной барже «Атлант» — единственной в России, которая способна перевезти «Ленинский комсомол».

Руководитель проектного офиса кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу рассказала, что размещение лодки таких масштабов внутри здания — это настоящий вызов.

«Мы вместе с профильными специалистами проанализировали различные варианты перемещения К-3. В результате была разработана схема транспортировки, безопасная для экологии Финского залива, оптимальная по срокам и затратам. Она сочетает морские операции с сухопутной перевозкой по улицам города Кронштадта. Этот проект наверняка станет частью технологической истории России», — поделилась она.

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