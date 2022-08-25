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    25 августа 2022, 12:16

    Подлодку «Ленинский комсомол» перевезут в Музей военно-морской славы Кронштадта в конце августа

    Александра Перепечаева

    Первый этап проекта транспортировки подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» в Музей военно-морской славы начнется 27 августа. Легендарное судно станет экспонатом туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», который создают по поручению президента.

    Подлодку «Ленинский комсомол» перевезут в Музей военно-морской славы Кронштадта в конце августа

    На первом этапе транспортировки атомная подводная лодка отчалит от Зимней пристани Кронштадта, где провела месяц после восстановительных работ. Ее буксировка позволит жителям и гостям города в деталях рассмотреть движение стометрового корабля. Он пройдет мимо Музейно-исторического парка «Остров фортов» и форта Петр Первый и прибудет на Выборгский судостроительный завод. Там ее прикрепят к погружной барже «Атлант» — единственной в России, которая способна перевезти «Ленинский комсомол».

    Руководитель проектного офиса кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу рассказала, что размещение лодки таких масштабов внутри здания — это настоящий вызов.

    «Мы вместе с профильными специалистами проанализировали различные варианты перемещения К-3. В результате была разработана схема транспортировки, безопасная для экологии Финского залива, оптимальная по срокам и затратам. Она сочетает морские операции с сухопутной перевозкой по улицам города Кронштадта. Этот проект наверняка станет частью технологической истории России», — поделилась она.

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