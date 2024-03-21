Эксклюзив 21 марта 2024, 16:09 «Хочу квартиру с двумя балконами, и все». Жилец подлежавшего сносу дома в Одинцове — о 5-летнем конфликте История со сносом пятиэтажки на улице Ракетчиков в Одинцове подошла к финалу Медиасток.рф

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Снос пятиэтажного дома на улице Ракетчиков в Одинцове — событие, приковавшее к себе много внимания еще пять лет назад. Тогда его расселили по реновации, но вплоть до сегодняшних дней не могли приступить ко второму этапу. Оставался последний жилец — мужчина, категорично не согласный с переездом. Сергей Шавлов сразу дал понять: квартиру с двумя балконами он обменяет только на такую же. Об итогах борьбы за свои права он рассказал «360».

Дом расселили пять лет назад, чтобы построить новый комплекс от компании ПИК. Однако последний жилец никак не соглашался на варианты для переезда.

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У мужчины была трехкомнатная квартира с двумя балконами. Он не хотел съезжать, поскольку ему не давали жилплощадь с таким же количеством балконов.

«Я шесть судов выиграл. Нервов они потрепали нормально. А про седьмой суд даже мой юрист сказал, что, скорее всего, еще один не выиграем. Район рабочего поселка Новоивановское — там мне дали две квартиры: двушку и однушку. Но я сразу сказал, что этот вариант мне не нравится. У нас была трехкомнатная в Одинцове. Скажу больше: квартиры я сразу поставил на продажу и одну из них уже даже продал ради того, чтобы у нас была трехкомнатная с двумя балконами», — сказал Шавлов.

По словам мужчины, процесс перепродажи новых квартир принес ему немало хлопот.

«Я сейчас перепродаю эти квартиры и думаю: не придет ли налог в конце года, не будет ли других вопросов. Мне все эти квартиры не нужны, я сразу сказал. Меня просто поставили в такие рамки. Я просто хочу спокойно жить в трехкомнатной с двумя балконами, вот и все», — объяснил мужчина.

Три года без отопления

На протяжении нескольких лет в Одинцове стояла заброшенная пятиэтажка — там Шавлов оставался даже в условиях пандемии. Будучи на самоизоляции, он лишился электричества и отопления. Мужчина съехал оттуда после Нового года в 2024-м.

Сергей Шавлов — глава многодетной семьи. Он не был против диалога с застройщиком, но осенью 2020 года в доме отключили газ и отопление. Свет подавали с перебоями. Тогда мужчина жил в своей квартире на самоизоляции, а жену с детьми к тому моменту перевез на ее родину в Белоруссию.

«Три с половиной года я жил без отопления, три с половиной года. Никогда этого не прощу. Они завели разговор, мол, раз устраивает вас, то живите. Но меня это не устраивает. Еще раз подчеркиваю: меня это не устраивает. Если забираете трехкомнатную квартиру, не надо мне ни две квартиры, ни восемь. Они мне не нужны. Мне нужна одна трехкомнатная квартира с двумя балконами. Почему я теперь должен извращаться, продавать две квартиры? Почему они мне таким образом усложняют жизнь», — объяснил мужчина.

История с многоэтажкой на улице Ракетчиков решена — начался снос дома. Сергей Шавлов занимается перепродажей полученной жилплощади.

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