Подключить дома к газу смогут 114 жителей села Речицы

Село Речицы газифицировали в Подмосковье. Находится оно в Раменском округе. Подключить дома к газу смогут 114 жителей.

В селе Речицы появился новый газопровод. Его построили по губернаторской программе. Работу выполнили специалисты «Мособлгаза».

Коммунальные сети протянули более чем на два километра. Весь план выполнили на три месяца раньше срока, отметил директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

„Мособлгаз“ газифицировал первый пункт в этом году — село Речицы. Мы взяли высокий темп работ и удерживаем его Игорь Баранов.

По словам Баранова, «Мособлгаз» завершит с опережением на 2-3 месяца еще несколько проектов в этом году.

До конца 2021 года компания обеспечит голубым топливом 50 населенных пунктов Подмосковья.