Подключение к воде и электричеству началось в новых поселках для врачей Подмосковья

В трех поселках, в которых земельные участки медицинским работникам будут предоставляться в рамках областной программы «Земля врачам», началось обустройство инженерных сетей. С таким сообщением выступили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

«На сегодняшний день в трех городских округах: Богородском, Сергиево-Посадском и Домодедово, участвующих в пилоте по предоставлению земельных участков в поселках для врачей, начались работы по обустройству инженерных сетей. Электроэнергия передается на основании постановления Правительства России, уличное освещение, водоснабжение, а также строительство подъездных и внутриквартальных дорог будет организовано за счет муниципальных и федеральных средств», — сообщила заместитель председателя Правительства Московской области Анна Кротова.

Отмечается, что газ в каждый из этих поселков можно будет подвести по программе «Социальная газификация». Уже в следующем году начнется благоустройство, там появятся детские и спортивные площадки. В целом в поселках для врачей в безвозмездное пользование землю получили более 210 человек. Для проекта выделена земля общей площадью более 67 гектаров. Почти половина из этих участков уже предоставлена.

Претендовать на земельный участок могут медики, которые работают по одной из 36 узких специальностей. Для этого нужно отработать в медицинском учреждении Подмосковья не меньше трех лет. Врачи рассказывают, что мечтают построить собственные дома, разбить большие сады. Заявки можно подать в администрации, обратиться за услугой на региональном портале госуслуг. Обычно на оформление земли уходит порядка 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об окончании программы социальной газификации в регионе до конца этого года.