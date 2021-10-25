Жители Подмосковья подали онлайн 95% заявок на подключение к электросетям с начала года

Жители Московской области подали 82 тысячи заявок на подключение к электросетям с начала года. Из них более 95% поступило онлайн.

Министр энергетики региона Александр Самарин рассказал, что ведущие сетевые компании области выполнили с января 62 108 технологических присоединений.

Высокий уровень развития интерактивных сервисов позволил всем желающим подать заявку на технологическое присоединение в режиме онлайн Александр Самарин.

По его словам, ежегодно растет спрос на услуги подключения к электрическим сетям.

«Не стал исключением даже период, на который выпали все ограничения, связанные с пандемией», — отметил Самарин.

Данные компании «Россети Московской регион» показали, что потребителей электроэнергии в Подмосковье стало в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом.