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    25 октября 2021, 16:54

    Жители Подмосковья подали онлайн 95% заявок на подключение к электросетям с начала года

    Министр энергетики Самарин: жители Подмосковья подали онлайн 95% заявок на подключение к электросетям с начала 2021 года

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Жители Московской области подали 82 тысячи заявок на подключение к электросетям с начала года. Из них более 95% поступило онлайн.

    Жители Подмосковья подали онлайн 95% заявок на подключение к электросетям с начала года | Изображение 1

    Министр энергетики региона Александр Самарин рассказал, что ведущие сетевые компании области выполнили с января 62 108 технологических присоединений.

    Высокий уровень развития интерактивных сервисов позволил всем желающим подать заявку на технологическое присоединение в режиме онлайн

    Александр Самарин.

    По его словам, ежегодно растет спрос на услуги подключения к электрическим сетям.

    «Не стал исключением даже период, на который выпали все ограничения, связанные с пандемией», — отметил Самарин.

    Данные компании «Россети Московской регион» показали, что потребителей электроэнергии в Подмосковье стало в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом.