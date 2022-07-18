Подключение газа упростили в Подмосковье

Подать заявку на догазификацию стало быстрее и проще для жителей Подмосковья. Услугу оптимизировали так, что проверка льготного статуса или материнского капитала стала автоматической.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, жителям области больше не нужно прикладывать документы, подтверждающие их льготный статус или наличие материнского капитала.

Получить услугу можно на региональном портале госуслуг. Сервис сам заполнит недостающие сведения и сумму остатка, доступного для оплаты проведения газа. Воспользоваться ей смогут собственники домов, которые газифицируют по социальной программе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье перевело более 200 госуслуг в «цифру».