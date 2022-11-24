Подмосковье 24 ноября 2022, 11:29 Подключение бизнеса к инженерным сетям обсудили в Дубне

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Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин провел встречу с представителями бизнеса Дубны, Лобни, Фрязина, Пушкинского и Талдомского округов. Предприниматели получили рекомендации о сокращении расходов на подключение к инженерным сетям.

Представители ресурсоснабжающих организаций приняли участие во встрече с бизнесом, что сделало ее еще более эффективной. Предприниматели смогли из первых уст получить ответы и конкретные рекомендации.

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«На таких встречах уходит недопонимание процессов. Потому что мы не только помогаем, но и делаем некий ликбез», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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На встрече 10 компаний из Дубны, Лобни, Пушкино, Талдома и Фрязина получили готовые решения по своим вопросам. С другими были проработаны алгоритмы дальнейших действий по присоединению к электричеству и газу.

Большинство бизнесменов отметили высокую стоимость технологических присоединений к инженерным сетям. На встрече были найдены оптимальные пути минимизации расходов предприятий.

Предпринимателям также напомнили, что в Подмосковье выдача техусловий происходит в электронном виде на портале госуслуг. За счет этого сроки являются одними из самых коротких в стране — 78 дней.

По каждому рассмотренному вопросу Александр Самарин поручил провести работу. Срок решения — две недели. Ранее губернатор Андрей Воробьев заметил, что сейчас крайне важно поддерживать бизнес и способствовать его развитию на всех уровнях.

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