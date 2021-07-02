Подходы к двум станциям электричек благоустроили в Одинцове

Подходы к двум железнодорожным станциям Одинцова сделали удобнее для жителей. Это коснулось платформ Петелино и Отрадное. Там выполнили благоустройство, обновив асфальт и бордюры.

К станции Петелино теперь уже ведет пешеходная тропинка с новым асфальтом протяженностью 147 метров. Раньше жители шли вдоль автомобильной дороги.

Это было небезопасно. Ремонт организовала администрация Одинцова.

Центральная пригородная пассажирская компания обновила асфальт на подходе к платформе Отрадное. Это дорога длиной 211 метров.

Там же сделали новые бордюры и отремонтировали пандусы, а уровень тротуаров подняли, чтобы их не затапливало после дождей.

Изменения коснутся более чем 5,3 тысячи жителей. До конца года в Подмосковье благоустроят 70 подходов и ликвидируют 300 опасных троп, ведущих к платформам электричек.