Подходы к путепроводу начали обустраивать в Мытищах

В Мытищах началось устройство насыпи земляного полотна на строящемся путепроводе через ж/д Ярославского направления на улице Фрунзе и улице Мира. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Путепровод улучшит транспортную доступность западной и восточной частей города Мытищи, а также обеспечит дополнительный выезд из города на Ярославское шоссе, разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте. Завершить строительство путепровода планируется в середине 2021 года.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, сейчас земляное полотно уложено на 20%. Строители почти завершили устройство опор путепровода — общий вес металлоконструкций составит порядка 930 тонн. Также ведется сборка стапеля для последующего монтажа металлоконструкций.

«В апреле планируется приступить к надвижке пролетного строения над железной дорогой. Завершить работы по монтажу пролета планируется в августе, а затем строители приступят к бетонированию проезжей части путепровода», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Строительство сооружения ведется с октября 2018 года. Общая протяженность путепровода с подходами составит два километра, из них длина эстакады — 159 метров. Количество полос движения — от двух до четырех, в зависимости от участка. Перспективная пропускная способность дороги — порядка 50 тысяч автомобилей в сутки. На путепроводе будут установлены дорожные знаки, системы видеонаблюдения и шумозащитные экраны.