30 января 2024, 13:02
Подходы к детским садам и школам в Лобне расчистили от снега
Дорожки к детским садам и школам в Лобне расчистили от снега в минувшие выходные. К работам подключили муниципальные коммунальные службы и управляющие компании «Домовладение» и «ВСК-комфорт».
Освободили от снега и подходы к детско-юношескому центру «Созвездие» и Дворцу творчества «Планета талантов». После специалисты провели противогололедную обработку.
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«В качестве уборки сама убедилась в Катюшках. У школы № 10 и детского садика „Антошка“ снег сбили до брусчатки. Работу продолжаем. На следующие выходные также ударно очистим подходы к объектам здравоохранения», — рассказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова.
Отзывы и предложения по вопросам очистки подходов к детским учреждениям можно оставить в комментариях в Telegram-канале Анны Кротовой.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на расчистку федеральных и муниципальных трасс в регионе выходят более двух тысяч спецмашин.
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