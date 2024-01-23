23 января 2024, 15:45
Подходы более чем к 20 ж/д станциям обустроят в Подмосковье в 2024 году
Благоустройство более чем 20 подходов к ж/д станциям запланировали в Подмосковье в 2024 году. Работы проведут в 15 округах: Коломне, Наро-Фоминске, Люберцах, Дмитрове и других.
В региональном Минтрансе уточнили, что в 2023 году подходы к 33 ж/д станциям стали безопаснее в 17 округах.
Реклама
Кроме того, в рамках обеспечения безопасности жителей и гостей Московской области продолжат проводить комплекс специальных мер: строительство и ремонт ж/д переходов, оборудование ограждений вдоль ж/д путей, установку камер и другие.
Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Подмосковье в 2024 году — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Это участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговская хорда в Мытищах.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
Реклама
Реклама