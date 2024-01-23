Подмосковье 23 января 2024, 15:45 Подходы более чем к 20 ж/д станциям обустроят в Подмосковье в 2024 году Unsplash

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Благоустройство более чем 20 подходов к ж/д станциям запланировали в Подмосковье в 2024 году. Работы проведут в 15 округах: Коломне, Наро-Фоминске, Люберцах, Дмитрове и других.

В региональном Минтрансе уточнили, что в 2023 году подходы к 33 ж/д станциям стали безопаснее в 17 округах.

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Кроме того, в рамках обеспечения безопасности жителей и гостей Московской области продолжат проводить комплекс специальных мер: строительство и ремонт ж/д переходов, оборудование ограждений вдоль ж/д путей, установку камер и другие.

Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Подмосковье в 2024 году — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Это участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговская хорда в Мытищах.

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