Подмосковье 15 марта 2023, 10:01 Подход Подмосковья к взаимодействию с бизнесом оценили в других регионах

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Глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева поучаствовала в марафоне «Регионы России: новая нормальность и производственный ренессанс». На нем она рассказала о новых инструментах поддержки бизнеса, коммуникации с ним и работе с инвесторами.

На встрече зампред рассказала о новшествах по развитию бизнеса в Подмосковье. Так, работа ЦУР позволяет инвесторам максимально быстро решать возникающие проблемы и получить ответы на вопросы. Систему уже оценили на федеральном уровне — ее будут тиражировать в других регионах.

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«В идеале все должно работать так, чтобы у инвестора в принципе не возникала необходимость звонить нам или писать. Но если проблема все-таки появилась, она должна решаться максимально просто — в одно обращение и за считаные дни. Эти задачи и решает ЦУР „Бизнес“, делая коммуникацию бизнеса и власти транспарентной, полностью открытой и „бесшовной“», — отметила она.

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Также в Подмосковье прорабатывают возможность расширения механизма федеральной поддержки промышленной ипотеки. На нее уже подали 17 заявок — еще 40 ожидают в ближайшее время.

«Сейчас ее механизм позволяет компании получить средства под готовое производственное здание. Между тем, если нам удастся расширить инструмент и этой мерой поддержки также смогут пользоваться девелоперы и управляющие компании технопарков, мы сможем „качнуть“ рынок с обеих сторон: и спрос, и предложение», — объяснила она.

Зиновьева добавила, что это поможет открыть новые производства в Подмосковье и перейти от импортозамещения к технологическому суверенитету.

Сейчас в Подмосковье работают 66 индустриальных парков и пять особых экономических зон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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