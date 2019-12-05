Подготовьте «Тройку». С 9 декабря проезд на МЦД станет платным
Для оплаты проезда на МЦД можно воспользоваться картой «Тройка», также будуn действовать все льготы.
Для бесплатной пересадки на метро и МЦК в течение 90 минут нужно валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.
Как сообщила пресс-служба ЦППК, уже запустили финальное полномасштабное тестирование для того, чтобы у пассажиров не возникло проблем с оплатой проезда.
Тестирование проведут на четырех направлениях: Савеловском, Белорусском, Курском и Рижском в три этапа.
На первом этапе перенастроят турникеты на 51 остановочном пункте в границах МЦД, а также в зоне «Дальняя». В рамках второго этапа обновят валидаторы на 53 остановочных пунктах. Сотрудники ЦППК проверят каждое устройство — читается ли проездной документ, верно ли списываются средства.
И на заключительном этапе турникеты и валидаторы снова протестируют — на этот раз на логику поездки. Это делается для того, чтобы удостовериться, что система будет бесперебойно работать на каждом устройстве со всеми видами пересадок. Так эксперты исключат возможность некорректных списаний.
В выходные на всех станциях на турникетах последовательно закроют створки, потому что начнется подготовка к запуску обновленной билетной системы.
Чтобы пройти, пассажирам нужно будет просто приложить любую карту — «Тройку», совмещенную карту «Тройка-Стрелка» или социальную. Списания средств за проезд не будет. Всем, кому понадобится помощь, сотрудники подскажут, как пройти через турникеты.
Самое главное, это активировать свою карту «Тройка» к 9 декабря. Для этого нужно подойти к любой кассе в метро или к автомату по продаже билетов на станциях метро, предварительно пополнив карту минимум на один рубль. Активировать карту можно и удаленно через приложение. Срок бесплатной активации карты «Тройка» неограничен. Все «Тройки», купленные после 21 ноября, уже активированы.
Активация социальных карт учащегося и студента также проводится в кассах метро. В «Центральной» зоне действует обычный проездной за 395 рублей за месяц или 1185 за три месяца. Для проезда за пределами «Центральной» зоны учащиеся Москвы и Московской области в прежнем режиме оформляют билеты в кассах МЦД.
Держатели социальной карты москвича, у которых есть право бесплатного проезда, могут записать в кассах ЦППК бесплатный месячный абонемент для проезда по МЦД, или оформить льготу в кассах МЦД. Подмосковные льготники могут активировать свои карты в МФЦ и оформить льготу в кассах МЦД.
Московские центральные диаметры — это, прежде всего, новая, современная логистика передвижения. Транспортная сеть связывает столицу и область, благодаря этому многие пассажиры уже сейчас заметили реальную экономию времени.
Оставить свои комментарии и пожелания по работе диаметров пассажиры могут на официальном сайте Московского метрополитена в разделе МЦД или, обратившись к сотрудникам, которые дежурят на каждой станции.