Подготовьте «Тройку». С 9 декабря проезд на МЦД станет платным

С 9 декабря проезд на МЦД можно будет оплатить транспортными картами. Период бесплатного проезда завершится. Как подготовиться к новой системе оплаты, рассказала пресс-служба ЦППК.

Источник фото: телеканал «360»

Для оплаты проезда на МЦД можно воспользоваться картой «Тройка», также будуn действовать все льготы.

Для бесплатной пересадки на метро и МЦК в течение 90 минут нужно валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.

Как сообщила пресс-служба ЦППК, уже запустили финальное полномасштабное тестирование для того, чтобы у пассажиров не возникло проблем с оплатой проезда.

Тестирование проведут на четырех направлениях: Савеловском, Белорусском, Курском и Рижском в три этапа.

На первом этапе перенастроят турникеты на 51 остановочном пункте в границах МЦД, а также в зоне «Дальняя». В рамках второго этапа обновят валидаторы на 53 остановочных пунктах. Сотрудники ЦППК проверят каждое устройство — читается ли проездной документ, верно ли списываются средства.

И на заключительном этапе турникеты и валидаторы снова протестируют — на этот раз на логику поездки. Это делается для того, чтобы удостовериться, что система будет бесперебойно работать на каждом устройстве со всеми видами пересадок. Так эксперты исключат возможность некорректных списаний.

Источник фото: телеканал «360»

В выходные на всех станциях на турникетах последовательно закроют створки, потому что начнется подготовка к запуску обновленной билетной системы.

Чтобы пройти, пассажирам нужно будет просто приложить любую карту — «Тройку», совмещенную карту «Тройка-Стрелка» или социальную. Списания средств за проезд не будет. Всем, кому понадобится помощь, сотрудники подскажут, как пройти через турникеты.

Самое главное, это активировать свою карту «Тройка» к 9 декабря. Для этого нужно подойти к любой кассе в метро или к автомату по продаже билетов на станциях метро, предварительно пополнив карту минимум на один рубль. Активировать карту можно и удаленно через приложение. Срок бесплатной активации карты «Тройка» неограничен. Все «Тройки», купленные после 21 ноября, уже активированы.

Активация социальных карт учащегося и студента также проводится в кассах метро. В «Центральной» зоне действует обычный проездной за 395 рублей за месяц или 1185 за три месяца. Для проезда за пределами «Центральной» зоны учащиеся Москвы и Московской области в прежнем режиме оформляют билеты в кассах МЦД.

Держатели социальной карты москвича, у которых есть право бесплатного проезда, могут записать в кассах ЦППК бесплатный месячный абонемент для проезда по МЦД, или оформить льготу в кассах МЦД. Подмосковные льготники могут активировать свои карты в МФЦ и оформить льготу в кассах МЦД.

Московские центральные диаметры — это, прежде всего, новая, современная логистика передвижения. Транспортная сеть связывает столицу и область, благодаря этому многие пассажиры уже сейчас заметили реальную экономию времени.

Оставить свои комментарии и пожелания по работе диаметров пассажиры могут на официальном сайте Московского метрополитена в разделе МЦД или, обратившись к сотрудникам, которые дежурят на каждой станции.