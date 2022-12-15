Подмосковье 15 декабря 2022, 19:12 Подготовку укрытий в Подмосковье завершат к 25 декабря Начальник МЧС Подмосковья Полетыкин: укрытия для жителей региона оборудуют к 25 декабря РИА «Новости»

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Укрытия для жителей многоэтажек Московской области закончат оборудовать к 25 декабря, рассказал начальник ГУ МЧС по региону Сергей Полетыкин на заседании Мособлдумы. Запись выступления доступна в соцсети «ВКонтакте».

Полетыкин уточнил, что по решению оперштаба работа ведется по линии ЖКХ во всех многоквартирных домах. Он пояснил, что укрытия обеспечивают защиту от ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов.

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Существующие укрытия в многоквартирных домах и зданиях ТЦ способны вместить до 15 миллионов человек. Согласно стандарту, в каждом из них должны быть места для сидения, розетки, вода и электричество. Находиться внутри можно в идеале только около получаса, максимум час.

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Начальник главка МЧС по Подмосковью добавил, что указатели на убежища вешать пока не будут, «чтобы не возбуждать наше население». К такому выводу в регионе пришли с учетом опыта приграничных субъектов.

По состоянию на начало 2017 года, в Московской области примерно 3,5 тысячи укрытий.