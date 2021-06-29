Подготовку планов строительства в Подмосковье ускорили на «Госуслугах»

Подмосковные застройщики смогут быстрее приступать к реализации запланированных работ. Для них ускорили регистрацию проектов. Эту функцию оптимизировали на портале госуслуг.

Теперь подготовку градостроительных планов выполняют за 14 вместо 20 дней, отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

По его словам, такая функция — одна из самых популярных в разделе «Земля и стройка».

Благодаря оптимизации эта услуга оказывается быстрее. Максимальный срок согласования — уже 14 рабочих дней. Так застройщики быстрее получат разрешения для выхода на стройку Максим Рымар.

Градостроительный план позволяет начать проектирование, строительство и реконструкцию. Услуга доступна бесплатно по ссылке.

В Московской области оцифровали уже 206 услуг для бизнеса и жителей. В категории «Земля и стройка» онлайн выполняют 61 услугу, а всего в этом разделе их 81.