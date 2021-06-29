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    29 июня 2021, 10:56

    Подготовку планов строительства в Подмосковье ускорили на «Госуслугах»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковные застройщики смогут быстрее приступать к реализации запланированных работ. Для них ускорили регистрацию проектов. Эту функцию оптимизировали на портале госуслуг.

    Подготовку планов строительства в Подмосковье ускорили на «Госуслугах» | Изображение 1

    Теперь подготовку градостроительных планов выполняют за 14 вместо 20 дней, отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

    По его словам, такая функция — одна из самых популярных в разделе «Земля и стройка».

    Благодаря оптимизации эта услуга оказывается быстрее. Максимальный срок согласования — уже 14 рабочих дней. Так застройщики быстрее получат разрешения для выхода на стройку

    Максим Рымар.

    Градостроительный план позволяет начать проектирование, строительство и реконструкцию. Услуга доступна бесплатно по ссылке.

    В Московской области оцифровали уже 206 услуг для бизнеса и жителей. В категории «Земля и стройка» онлайн выполняют 61 услугу, а всего в этом разделе их 81.