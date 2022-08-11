Более 2,6 тысячи жителей Подмосковья расселили из аварийных домов с начала 2022 года

На заседании Общественного совета при Минстрое Подмосковья обсудили подготовку рабочих кадров для строительной отрасли.

В Межрегиональном центре компетенций — техникуме имени С. П. Королева в городском округе Королев прошло выездное заседание общественного совета министерства строительного комплекса Подмосковья. Основной темой встречи стала подготовка рабочих кадров для строительной отрасли и их переквалификация.

В мероприятии участвовали заместитель министра строительного комплекса Подмосковья Марат Сибатулин, члены общественного совета областного Минстроя под председательством Адиля Касумова, руководители и представители региональный профильных учебных центров, представители СРО в области строительства Подмосковья, директора и представители строительных компаний.

На встрече обсудили вопросы повышения квалификации, аттестации, профессиональной подготовки кадров, возможность создания единого совета профильных колледжей, а также современные технологии обеспечения пожарной безопасности на объектах строительства.

В 2022 году за счет средств бюджета планируется построить 53 объекта социальной инфраструктуры различного назначения. К 1 сентября планируется завершить строительство еще семи школ и четырех детских садов. В этом году также планируется превысить плановый показатель по расселению ветхих домов. К настоящему моменту из аварийного жилья уже переехали более 2,6 тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе новых школ и детских садов 1 сентября. Многие из них смогли достроить досрочно.