Подмосковье 11 декабря 2023, 22:58 Подготовку к всероссийским конкурсам профессионального мастерства 2024 года начали в Подмосковье Министерство образования МО

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В Министерстве образования Московской области состоялось совещание с участием руководителя ведомства Ильей Бронштейном. На нем обсудили подготовку к таким конкурсам, как «Учитель года России», «Воспитатель года России» и «Мастер года». Они пройдут в 2024 году.

«В переговорах приняли участие Мария Базулина, победитель конкурса „Учитель года Подмосковья-2023“ и Станислав Литвинов, победитель конкурса „Лучший воспитатель Подмосковья 2023“, а также команды педагогов-методистов, которые будут готовить конкурсантов», — уточнили в ведомстве.

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Во время мероприятия его участники рассказали о возможных образовательных программах, тренингах, семинарах, мастер-классах и других активностей для повышения уровня профессионализма конкурсантов.

«Воспитатель года России — 2024» пройдет в Подмосковье. В прошлом году победителем стала Дарья Глебова из Дмитрова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

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