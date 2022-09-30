Подготовку к школе начнут проводить в 293 детских садах Подмосковья | 360°

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Подготовку к школе начнут проводить в 293 детских садах Подмосковья

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Счету, чтению и письму научат воспитанников детских садов, которые присоединились к проекту «Предшкола» в Подмосковье. Подготовка к поступлению в первый класс вернулась в задачи дошкольных учреждений.

«Уже второй год в Московской области реализуется проект „Предшкола“. Его цель — дать воспитателям новые методики и технологии, оснастить сады инновационным оборудованием, вовлечь родителей в жизнь учреждения и обеспечить преемственность между детсадом и школой. В этом году число участников проекта возросло до 293», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Ребят в таких садах учат общению, а также техническим навыкам: счету, чтению и письму. Все это помогает лучше подготовиться к обучению в начальной школе.

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В прошлом году проект начал реализовываться в 101 пилотной организации. Результаты были положительные, а отзывы родителей — хорошие. Поэтому программа распространилась и на другие сады, а в будущем она будет принята во всех дошкольных учреждениях Подмосковья.

В Министерстве образования Московской области рассказали, что накануне в Ногинске прошло региональное родительское собрание с участием родителей и педагогов по проекту «Предшкола». В нем приняли участие свыше 1,5 тысячи человек.

Детские сады

Минобразования Подмосковья

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