Подмосковье 02 апреля 2024, 15:51 Подготовку к ремонту творческого центра «Созвездие» ускорят в Одинцове пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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Проработку проектной документации, необходимой для ремонта творческого центра «Созвездие» в Голицине, в ближайшее время ускорят. Об этом заявил глава городского округа Одинцово Андрей Иванов на встрече с инициативными жителями.

Чтобы привести в порядок здание «Созвездия», как уточнил Андрей Иванов, потребуется свыше 240 миллионов рублей.

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«Также немалые средства потребуются на капитальный ремонт Голицынского музея», — отметил глава Одинцова Андрей Иванов.

На встрече с инициативными жителями в Голицыне рассмотри и ряд других важных вопросов. Так, в администрации пообещали помочь жителям южной части населенного пункта решить проблему с нехваткой банков. Новые отделения открыть там нельзя, но можно попробовать перенести туда уже имеющееся. Этот возможность буду прорабатывать. Глава округа также предложил установить на юге города дополнительные банкоматы, именно из-за их отсутствия чаще всего страдают местные жители.

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