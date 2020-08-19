Подготовку к отопительному сезону в Подмосковье завершат к 15 сентября. Работы идут с опережением графика

В Подмосковье продолжается подготовка всей необходимой инфраструктуры к отопительному сезону. Работы идут с опережением графика. Коммунальщики уже подготовили 81% систем. Об этом рассказал Евгений Хромушин, зампред правительства Московской области.

Объекты ЖКХ и энергетики Подмосковья активно готовят к отопительному сезону. Коммунальщики опережают график. К работе уже готов 81% систем вместо запланированных 79%.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева подмосковные предприятия ЖКХ и энергетического комплекса активно ведут работу по подготовке инженерной и коммунальной инфраструктуры к зиме, работа идет с опережением графика», — заявил Евгений Хромушин, заместитель председателя правительства Московской области.

Хромушин отметил, что в регионе работает главный штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона. Аналогичные штабы функционируют в каждом округе. Коммунальные службы проводят все необходимые мероприятия для того, чтобы в предстоящий осенне-зимний период обеспечить надежную и бесперебойную подачу тепла в дома и социальные объекты.

Готовить системы к отопительному сезону начали еще в мае. Завершить их полностью должны к 15 сентября.

«Несмотря на существенное сокращение регламентных сроков проведения технологических работ на теплосетях, связанное с эпидемической ситуацией в регионе, вся система теплоснабжения будет подготовлена качественно и своевременно с тем, чтобы без проблем войти в следующий отопительный сезон», — подчеркнул зампред.

Коммунальные службы должны проверить и подготовить почти 2,5 тысячи котельных, около 10,7 тысячи километров теплосетей, 53,9 тысячи МКД, 158,6 тысячи километров электрических сетей, 41,3 тысячи электросетевых подстанций, 57,8 тысячи километров газопроводов, свыше 30 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей.

Коммунальщики также сформируют около 50 тысяч тонн резервов твердого и жидкого топлива.