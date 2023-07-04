Подмосковье 04 июля 2023, 10:00 Подготовку к отопительному сезону провели в 300 жилых домах в Химках

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Подготовка к отопительному сезону ведется в Химках. Коммуникации отремонтировали уже в 334 жилых домах. Филиал «ТСК Мосэнерго» выполнил 54% программы по замене теплосетей.

Коммунальные службы модернизируют котельные, промоют котлы и трубы, проведут гидравлические испытания и запасут к зиме топливо. Они проверят не только котельные, но и газопроводы, подстанции и электросети. Также пройдут тренировки по взаимодействию служб в аварийных ситуациях.

Химкинские депутаты проверили готовность зимней спецтехники на стоянке «Объединенного городского хозяйства». Расчисткой от снега улиц округа будут заниматься 18 тракторов, фронтальный погрузчик, 13 мини-погрузчиков, два прицепных пескоразбрасывателя и КамАЗ. Вскоре округ закупит противогололедные материалы.

«Подготовка к зимнему периоду — одно из важнейших направлений деятельности на данный момент. <…> Поэтому сегодня мы обсудили вопросы готовности к зимнему сезону, нормативы уборки, укомплектованность хозяйства всеми необходимыми техническими средствами. Отдельное внимание уделили подъемникам. Их используют для ремонта систем наружного освещения, а по этой теме от жителей поступает очень много обращений», — отметил председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский.

Ранее подготовку к отопительному сезону обсудили на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главами округов и правительством. Объем работ по подготовке теплосетей составил 41% к 1 июля.

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