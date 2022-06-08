Подготовку к осенне-зимнему периоду проверит Госжилинспекция Подмосковья

Подготовку к осенне-зимнему периоду 970 многоквартирных домов, которые имеют подписанные паспорта готовности, провела подмосковная Госжилинспекция.

По предварительным результатам, нарушения выявлены в 47% из них. Об этом сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина. Устранение всех нарушений находится на контроле ведомства.

«При мониторинге подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду основное внимание уделяется элементам, от состояния которых зависит энергосбережение в холодное время года. Должен быть надежно закрыт тепловой контур: обеспечен плотный притвор входных дверей и оконных рам, целостность остекления. И, конечно, крайне важна надежная теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Для контроля выполнения всех работ мы уже традиционно привлекаем Ассоциацию председателей советов многоквартирных домов», — пояснила Ольга Федина.

Источник фото: телеканал «360»

На данный момент проверили также порядка 2,5 тысячи паспортов готовности, которые размещены в автоматизированной системе АИС ГЖИ. Различные недочеты обнаружили в 39% документов, они отправлены на доработку.

«Проверка соответствия паспортов готовности установленным требованиям — начальный этап контроля подготовки многоквартирного жилого фонда к предстоящей зиме. Можно быть достаточно уверенным, что, если паспорт содержит нарушения, то и дом на деле к отопительному периоду не готов», — добавила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.