10 января 2023, 14:35
Подготовка площадок для крещенских купаний началась в Истре
Работы по подготовке мест для традиционных крещенских купаний начались в Истре. Всего в округе будет оборудовано семь площадок.
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Центральной площадкой округа станет иордань на реке Истра вблизи Ново-Иерусалимского монастыря. Здесь купели украсит праздничная подсветка, установят отапливаемые палатки для переодевания, а все желающие смогут согреться горячим чаем.
Для обеспечения безопасности 18 января с 18:00 будет организовано дежурство экстренных служб.
Места для крещенских купаний также будут оборудованы в поселке Троицкий, хуторе Ламишино на Истринском водохранилище, на пруду в деревне Куртниково, в деревне Глебово, селах Дарна и Павловская Слобода.
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Истра
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