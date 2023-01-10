Подмосковье 10 января 2023, 14:35 Подготовка площадок для крещенских купаний началась в Истре

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Работы по подготовке мест для традиционных крещенских купаний начались в Истре. Всего в округе будет оборудовано семь площадок.

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Центральной площадкой округа станет иордань на реке Истра вблизи Ново-Иерусалимского монастыря. Здесь купели украсит праздничная подсветка, установят отапливаемые палатки для переодевания, а все желающие смогут согреться горячим чаем.

Для обеспечения безопасности 18 января с 18:00 будет организовано дежурство экстренных служб.

Места для крещенских купаний также будут оборудованы в поселке Троицкий, хуторе Ламишино на Истринском водохранилище, на пруду в деревне Куртниково, в деревне Глебово, селах Дарна и Павловская Слобода.

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