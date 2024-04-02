Подмосковье 02 апреля 2024, 14:52 Подготовка парков к лету началась в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Месячник благоустройства начался в Химках. Масштабная уборка пройдет во всех парках и скверах округа. Коммунальщики заменят лавочки, покрасят игровые комплексы и заборы, отремонтируют входные группы.

Всего в Химках семь парков, пять скверов и лесопарк. Их очистят от мусора и благоустроят к началу лета. Например, в сквере имени Марии Рубцовой оборудуют скейт-парк и велосипедную трассу. Вечерами светлее станет в парке «Подрезково» — там отремонтируют наружное освещение.

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«В рамках месяца чистоты и благоустройства приведем в порядок все улицы, дворы, зоны отдыха Химок. В парках и скверах округа отремонтируем лавочки, игровые комплексы, проведем покраску бордюров, заборов, ограждений. А затем приступим к озеленению газонов, высадим цветы», — отметил заместитель главы городского округа Химки Николай Батышев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

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