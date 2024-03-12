Подмосковье 12 марта 2024, 17:47 Подготовка парков к летнему сезону начнется в Подмосковье 18 марта

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Подмосковные парки начнут готовить к лету с 18 марта. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«В Московской области 194 парка. Важно обеспечить их комфорт, чистоту и безопасность. Весной нужно вовремя начать подготовку к летнему сезону», — отметил Михаил Хайкин.

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До 27 марта нужно выявить дефекты благоустройства, а до 20 апреля — устранить их. Городские округа должны приступить к активной подготовке парков уже 18 марта.

Следует уделить внимание состоянию парковок и входных групп, газонов и фонарей, аттракционов и туалетов. Потребуется привести в порядок урны, скамейки, игровые элементы детских площадок.

Паркам нужно вовремя закупить инвентарь, инструменты, летнюю спецодежду для сотрудников, пополнить штат сезонными рабочими.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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