Подмосковье 24 января 2024, 10:42 Подготовка общественных наблюдателей к выборам президента началась в Подмосковье РИА «Новости»

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Обучение наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках во время выборов президента, началось в Московской области. Независимые эксперты отработают знания законов и правил, а также научатся правильно реагировать на возможные нарушения.

«Полным ходом идет процесс обучения независимых наблюдателей, которые представляют субъект общественного контроля — Общественную палату Московской области. В Подмосковье большое количество избирательных участков и для полноценного общественного мониторинга необходим внушительный корпус независимых наблюдателей» — рассказала заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

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Наблюдатели играют важную роль на выборах, обеспечивая прозрачность голосования. Эти люди фиксируют нарушения, если они происходят на участках, сообщают о них в избирательную комиссию или полицию.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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