Подмосковье 24 ноября 2023, 08:52 Подготовка лыжни началась на стадионе «Зоркий» в Красногорске Телеканал «360»

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Подготовка трассы началась на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске. Для этого на первом этапе задействовали три снежные пушки, которые работают круглосуточно.

Для формирования лыжни задействованы три пушки, на следующем этапе подключат еще два агрегата. Планируется укрыть искусственным снегом 1400 метров трассы. В последующем эту дистанцию увеличат.

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«Если нам позволит погода, то и пять километров круг будет, а в феврале на марафоне — вообще 17 километров», — рассказал генеральный директор спортивного комплекса «Зоркий» Денис Павлюченков.

Завершить работы с искусственным снегом на лыжном стадионе планируют за две недели. После начнется подготовка к «Красногорской лыжне», которая пройдет 27 декабря. Затем в феврале здесь проведут другую лыжную гонку — «Красногорский марафон».

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